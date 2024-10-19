Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalına baskın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasına baskın düzenledi.

Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalına baskın

'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis yapıları destekleyen grup, 'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

Kanalda Şii milisleri hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi. Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

Şii milis gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.

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