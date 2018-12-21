Ubeydi, kimlik tespiti için cesetlerin Musul'daki adli tıp kurumuna gönderildiğini ve kendi ön tespitlerine göre kurbanlar arasında polislerin de bulunduğu bilgisini verdi.



Irak'ın batısında ilk defa Ocak 2014'te boy gösteren terör örgütü DAEŞ, 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdi. Örgüt, Musul'dan sonra Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Kerkük ve Diyala'nın bir kısmında da kontrolü sağladı.



DAEŞ'in Irak'ta yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu bölgelerde şimdiye kadar 202 toplu mezar bulundu, ancak bu sayının binlere çıkmasından endişe ediliyor.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, Irak'ta 2014-2017 yıllarında DAEŞ mensuplarıyla girilen çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 30 bin sivil hayatını kaybetti, 55 bin kişi yaralandı.