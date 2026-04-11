Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçildi

Meclisteki oylamada Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin adayı Nizar Amedi ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oy almayı başardı. Toplamda 229 vekil oy kullandı.



Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı. Irak ’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.



Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve bir aday 2 dönem seçilebiliyor. Yeni Cumhurbaşkanı, daha önce Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.​​​​​​​