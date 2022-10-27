Irak'ta yeni hükümet Meclis'ten güvenoyu aldı

Irak Meclisi'nde yapılan oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapıldı.



Sudani tarafından oluşturulan kabinedeki 23 bakandan 21'i Mecliste güvenoyu aldı. İmar ve İskan Bakanı ile Çevre Bakanı için ise Kürt partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle güven oylaması yapılamadı.

BAŞBAKANA ÜÇ YARDIMCI



Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına eski Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi Fuad Hüseyin, Planlama Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına Muhammed Temim, Petrol Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına da Hayyan Abdulgani Abduzzehra seçildi.



Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Üyesi Halit Şivan ise Adalet Bakanı oldu.

SAVUNMA BAKANLIĞINA TÜRKMEN ASILLI İSİM



Irak Savunma Bakanlığına Sünni Arap kontenjanından Türkmen kökenli Sabit Abbasi seçildi.



Hristiyan kökenli eski Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik ise yine aynı göreve getirildi.



Yeni bakanlar Mecliste yemin ederek görevlerine başladı.



Başbakan Sudani de Meclis oturumu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabinesinin güvenoyu aldığını ifade etti.