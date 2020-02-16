Irak'ta Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi atıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki ABD askerlerinin de kaldığı koalisyona ait askeri üsse katyuşa füzesi atıldı.

ABD'li yetkililer, küçük hasar hariç ölen ya da yaralananın olmadığını söyledi. Yeşil Bölge'deki üs daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.



ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esad ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen günlerde 109 askeri personelinin İran'ın geçen ay Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısında beyin travması geçirdiğini doğrulamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada herhangi bir kaybın olmadığını öne sürmüştü.