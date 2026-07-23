Irak'ta yolsuzluk operasyonu. Milyonlarca dolar ve 45 kilo altın ele geçirildi

Irak 'ta yargı makamları, yolsuzluk operasyonlarına devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten yetkili hakim, tutuklu bulunan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli hakkındaki tahkikatta yeni gelişmelere ulaşıldığını aktardı. Buna göre, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve yapılan aramalar neticesinde, ülkenin orta kesimindeki Selahaddin kentinde farklı noktalara gizlenmiş 13 milyar Irak dinarı (yaklaşık 9,9 milyon dolar) ile 400 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, her biri 1 kilogram ağırlığında 40 külçe altın (toplam 40 kg) ile 5 kilogram işlenmiş altın ziynet eşyası bulundu.

Yüksek Yargı Konseyi, suçtan elde edilen tüm gelirlerin tespiti ve olayla bağlantılı diğer faillerin belirlenmesi amacıyla adli süreçlerin ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Irak yargısı son günlerde aynı dosya kapsamında, aralarında dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu onlarca şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak güvenlik güçleri, haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itirafları doğrultusunda, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle bazı üst düzey siyasetçi ve milletvekillerini evlerine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.