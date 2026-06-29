Irak'ta yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 67'ye ulaştı

Irak 'ta hükümet, yolsuzlukla mücadele kapsamında son yılların en büyük operasyonunu yürütüyor.

Başbakan Ali el-Zeydi'nin doğrudan talimatıyla pazar günü erken saatlerde başlayan operasyonlarda , aralarında milletvekilleri ve üst düzey bürokratların yer aldığı çok sayıda yetkili gözaltına alındı.

Bugün itibarıyla gözaltına alınan şüpheli sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları ile hukuk çevreleri, seçkin terörle mücadele birimlerinin gece yarısı başkent Bağdat'ta üst düzey korumayla çevrili Yeşil Bölge'deki konutlara baskınlar düzenlediğini aktardı.

Irak Resmi Haber Ajansı (INA), üst düzey yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, dokunulmazlığı kaldırılan 13 milletvekilinin de aralarında yer aldığı 47 şüphelinin ilk aşamada gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı listesinde Irak'ın en nüfuzlu Sünni siyasetçilerinden, Azm Koalisyonu Lideri Müsenna el-Samarrai ile milletvekilleri Ziyad el-Cenabi, Muhammed el-Karboli, Aliye Nassif ve Hasan el-Hafaci yer alıyor.

Eski milletvekili Muhammed el-Seyhud'un da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTI SAYISI İLK GÜNÜN SONUNDA 67'YE YÜKSELDİ

Iraklı haber ajansı Shafaq News'e konuşan güvenlik kaynağı, operasyonun ilk 24 saatinde gözaltı sayısının 67'ye ulaştığını kaydetti.

Yakalanan şüphelilerin; mali usulsüzlük, kamu kaynaklarını tüketme ve haksız kazanç sağlama suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan bazı isimlerin operasyon başlamadan önce kaçtığı ya da ülke içinde gizlendiği, ancak sınır kapıları ile havalimanlarında alınan olağanüstü önlemler sayesinde Irak dışına çıkamadığı aktarıldı.

Güvenlik güçleri, zanlıların firar etmesini önlemek amacıyla parlamento binaları, yabancı elçilikler ve başbakanlık ofisinin yer aldığı Yeşil Bölge'nin girişlerini kapatarak arama faaliyetlerini genişletti.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA PETROL BÜROKRATLARI VAR

Soruşturmanın genişlemesinde, geçen ay gözaltına alınan eski Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el-Cumeyli'nin ifadelerinin kilit rol oynadığı kaydedildi.

Yetkililer, el-Cumeyli'nin sorgusunda verdiği bilgilerin çok daha geniş bürokrat ve siyasetçi ağını ortaya çıkardığını aktardı.

Pazar günkü baskınlarda gözaltına alınan diğer önemli isim ise Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ali Maric oldu.

ABD, mayıs ayında Maric'i yaptırım listesine almış; Irak petrolünün İran ve İran destekli milislerin yararına kullanılmasına yardım etmek ve sahte belgelerle İran ham petrolünün Irak petrolüyle karıştırılarak ihraç edilmesine aracılık etmekle suçlamıştı.

Irak Petrol Bakanlığı o dönem ABD'nin iddialarını reddederek bu tür faaliyetlerin Maric'in yetki alanında olmadığını açıklamıştı.

ALTI AYLIK TASFİYE PLANI

Sürece ilişkin bilgi paylaşan kaynaklar, ilk 72 saatlik aşamada aralarında üst düzey yöneticiler, parti liderleri, muvazzaf ve eski müsteşarlar ile paravan şirket sahiplerinin yer aldığı 200'den fazla ismin hedef alındığını bildirdi.

Altı aya yayılması öngörülen bu geniş kapsamlı mücadelenin, kamu kaynaklarını korumayı ve çalınan fonları geri almayı amaçladığı ifade edildi.

Irak Federal Dürüstlük Komisyonu, yargının çıkardığı tutuklama kararlarını uygulamak amacıyla sıkı önlemler alındığını açıkladı.

Komisyon, operasyonun adli, idari ve yasama organlarının koordinasyonuyla, uzun süren takip, denetim ve incelemelerin ardından yürütüldüğünü duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi, gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirterek "Yolsuzlukla mücadele, devlet kurumlarını güçlendirme ve kamu kaynaklarını koruma çabalarımızın temel direği olmayı sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali el-Zeydi ise operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılan adımların henüz ilk aşama olduğunu vurguladı.

El-Zeydi, hükümetin kamu kaynaklarını koruma ve halkın çıkarlarını gözetme yükümlülüğü taşıdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu sorumlulukta hiçbir gevşekliğe yer yok. Durum, artık sessiz kalınamayacak bir aşamaya ulaştı. Kamu kaynaklarının başında artık güçlü muhafızlar var."

Irak'ın savaşlar, istikrarsızlık ve terörle mücadeleyle geçen geçmişine atıfta bulunan Başbakan El-Zeydi, hükümetin temel hedefinin devlet otoritesini pekiştirmek, silah gücünü yalnızca devlet tekeline almak ve yolsuz unsurların kamu kaynaklarını çalmak amacıyla devlet organlarına sızmasını engellemek olduğunu belirtti.

Başbakan, kamu kurumlarındaki aksaklıkları ve usulsüzlük şüphelerini bildirmek üzere denetim organlarını yetkilendirdiğini sözlerine ekledi.