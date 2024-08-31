Irak'taki DAEŞ operasyonunda 7 ABD askeri yaralandı

ABD ordusu, Irak ile ortak yürütülen terör örgütü DAEŞ karşıtı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını, 15 teröristin ise öldürüldüğünü duyurdu.

Irak'taki DAEŞ operasyonunda 7 ABD askeri yaralandı

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 'ın batısında 29 Ağustos'ta sabah saatlerinde Irak ordusu ile terör örgütü 'e karşı ortak askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, teröristlerin elinde çok sayıda silah, el bombası ve intihar yeleği bulunduğu kaydedildi.

sırasında sivil kayıp bildirilmediği kaydedilen açıklamada, “Bu operasyon, örgütün Iraklı sivillerin yanı sıra ABD vatandaşlarına, bölge ve ötesindeki müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırıları planlama, organize etme ve yürütme yeteneğini bozmak ve zayıflatmak amacıyla DAEŞ liderlerini hedef aldı” ifadesi kullanıldı.

Irak güvenlik güçlerinin operasyon düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “DAEŞ, bölgemiz, müttefiklerimiz ve ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor. CENTCOM, koalisyonumuz ve Iraklı ortaklarımızla birlikte bu teröristlerin peşinden gitmeye devam edecek” denildi.

ABD ordusu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise ortak operasyonda 7 Amerikan askerinin yaralandığı, askerlerin durumunun stabil olduğu ifade edildi.

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