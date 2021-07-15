Irak’taki hastane yangını 'kasten çıkarılmış olabilir' iddiası

Irak’ın güneyindeki Zikar kentinde corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Zikar Valisi el-Hefaci, yangının kaza sonucu değil kasten çıkarılmış olabileceğini belirtti.

İHA 15.07.2021 - 06:42

Irak’taki hastane yangını 'kasten çıkarılmış olabilir' iddiası

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SON DAKİKA: Irak'ta corona virüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: Can kaybı 92'ye yükseldi

SON DAKİKA: Irak'ta corona virüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: Can kaybı 92'ye yükseldi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede 12 Temmuz’da akşam saatlerinde yangın çıkmış, çıkan yangında 124 kişi hayatını kaybetmişti.

Zikar Valisi Ahmet el-Hefaci yaptığı açıklamada, onlarca kişinin ölümüne neden olan İmam Hüseyin Hastanesi’nde çıkan yangının, belli kişilerin kentte gerilimi tırmandırmakla tehdit etmesiyle denk geldiğine dikkat çekti.

Gerilimi tırmandırmakla tehdit eden bu kişilerin kentte kargaşa meydana getirmek için olay çıkardığını ileri süren el-Hefaci, "Bu nedenle bazıları söz konusu yangın olayını buna bağlıyor" ifadelerini kullandı. Corona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini aktaran el-Hefaci, "Yangının kasten çıkarılmış olabilir" dedi.

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