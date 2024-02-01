Irak'taki İran destekli Şii milisler Hayfa Limanı'na İHA ile saldırı düzenledi

Irak'taki İran destekli Şii milisler, İsrail'in Hayfa Limanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiklerini duyurdu.

Irak'taki İran destekli Şii milisler Hayfa Limanı'na İHA ile saldırı düzenledi

'taki İslami Direniş adıyla açıklama yapan grup, Suriye üzerinden İHA ile gerçekleştirilen hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, işgali altındaki topraklarında yer alan Hayfa Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği ve İsrail'e karşı eylemlerinin devam edeceği belirtildi.

Irak'taki destekli Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

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