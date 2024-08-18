Irak'tan İngiliz büyükelçinin sözlerine nota

Irak Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen'in "ülkede istikrar olmadığı ve devletin güçsüz olduğu" yönündeki açıklamalarından dolayı, büyükelçilik maslahatgüzarına nota verdi.



İngiltere Büyükelçisi Hitchen, katıldığı bir programda, Irak'ta çalışmak isteyen İngiliz şirketlerinin karşılaştığı sorunların bir bölümünün, "kontrolsüz silahlar" olduğunu söylemişti.



Hitchen, "Devlet çerçevesi dışındaki milislerin, özellikle de Batı'ya karşı çok agresif konuşan milislerin varlığıdır. Bir ülkenin çalışanlarına yönelik milis tehdidi varsa, şirketlerin paralarını o ülkeye yatırması zor" diye ekledi.



Irak'taki istikrarsızlık durumundan korktuklarını, çünkü bu durumun iç sorunlara yol açtığını belirten Hitchen, herhangi bir güvenlik kaosunun bölgeyi, hatta Avrupa'yı istikrarsızlaştıracak sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.



İngiliz Büyükelçi, şunları ekledi: "Irak halkının yaşam standardını iyileştirebilecek güçlü bir Irak devleti görmek istiyoruz. Ancak devlet şu anda güçlü değil. Irak'taki kaos koşullarından daha farklı koşullar istiyoruz."