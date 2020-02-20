Irak'tan İran vatandaşlarına 'Corona virüs' yasağı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yasir el-Yasiri imzasıyla yayımlanan bakanlık kararnamesinde, Corona virüs (Covid -19) nedeniyle 2 İranlının hayatını kaybetmesinin ardından Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtildi.



Irak, İran'da ölümle sonuçlanan Covid-19 vakaları nedeniyle bu ülkeye açılan bir sınır kapısını kapattığını duyurmuştu.



Irak Ulaştırma Bakanlığı da İran'a yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

ÇİN'DE 'CORONA VİRÜSÜ UYGULAMASI' GELİŞTİRİLDİ