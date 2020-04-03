Irak'tan Reuters’e corona virüs haberi cezası

Irak, "Binlerce kişi Covid-19’a yakalandı, kamuoyundan gizleniyor" haberi nedeniyle Reuters'in faaliyetlerini durdurdu.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 07:03

200304-bağdat-corona.jpg
Bağdat'ta sterilize çalışaması yapan bir asker

Irak yönetimi, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı.

Irak Medya ve İletişim Kurumu, "Ülkede binlerce kişinin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandığı" iddiasını içeren haberinden dolayı Reuters’in Irak’taki çalışma ruhtasının 3 aylığına askıya alma kararı alındığı bildirildi.

Haber ajansının ayrıca yaklaşık 20 bin dolar para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Kurum, toplumsal güvenliği riske atma niteliği taşıdığını öne sürdüğü haberden dolayı Reuters yönetiminin Irak halkından özür dilemesini de istedi.

Reuters, Irak’ta binlerce kişinin Covid-19’a yakalandığını ve bunun ülke makamları tarafından kamuoyundan gizlendiğini iddia etmişti. Irak Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddiayı yalanladı. 

KÜTÜPHANE YOĞUN BAKIM SERVİSİ OLDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...