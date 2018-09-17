Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Başbakan Haydar İbadi başkanlığında toplandı. Toplantıda toprak ve hava sahasında yaşanan ihlaller de gündeme geldi.
Bu kapsamda, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi kararı alındı.
Ayrıca Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler nezdinde belgeleneceği de ifade edildi.
Irak'tan Türkiye sınırına asker yerleştirme kararı
NTV HaberDünya
Bağdat yönetimi, sınır hattında yaşanan ihlalleri gerekçe göstererek Türkiye sınırına asker yerleştirme kararı aldı.
Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Başbakan Haydar İbadi başkanlığında toplandı. Toplantıda toprak ve hava sahasında yaşanan ihlaller de gündeme geldi.