Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Başbakan Haydar İbadi başkanlığında toplandı. Toplantıda toprak ve hava sahasında yaşanan ihlaller de gündeme geldi.

Bu kapsamda, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler nezdinde belgeleneceği de ifade edildi.