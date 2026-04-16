İran 12 Gün Savaşı'ndan nasıl İHA dersi çıkardı?

Eski Pentagon yetkilisi Michael Horowitz, ABD ordusunun savaşın henüz ilk haftasından itibaren düşük maliyetli mühimmatların kullanıldığı bir yıpratma savaşına sürüklendiğini söyledi. Horowitz, İran 'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma stratejisiyle beraber, milyonlarca dolarlık Amerikan önleyici füzelerinin, on binlerce dolar değerindeki Şahid dronlarını imha ederken askeri bütçelerde devasa dengesizlikler oluştuğunu ve pahalı silah stoklarının azalmasıyla asimetrik bir mühimmat savaşının yaşandığını ifade etti.

Uzmanlar, gelişmiş teknolojinin mutlak zafer ve dokunulmazlık getireceği tezinin İran Savaşı'nda çürüdüğünü ve artık her ülkenin geniş ölçekli hassas vuruş kapasitesine ulaştığını ya da ulaşması gerektiğini vurguluyor.