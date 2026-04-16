İran 12 Gün Savaşı'ndan nasıl İHA dersi çıkardı?
16.04.2026 13:24
İran'ın uzun menzilli Araş dronu ve eski dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafı
2025 yılındaki savaşın ardından strateji değiştiren İran, İHA üretimini 10 katına çıkardı.
İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, 2025 yılındaki 12 Gün Savaşı'nın ardından İran'ın insansız hava aracı (İHA) üretimini yaklaşık 10 katına çıkardığını söyledi.
İran devlet televizyonuna göre Şeyh, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırıları ile başlayan İran Savaşı'nda İHA'lar büyük rol üstlenmiş, İran'ın savunmasında ve misillemelerinde büyük pay sahibi olmuştu.
“İnsansız hava aracı (İHA) üretimi İsrail'le 12 Gün Savaş'ından sonra 10 katına çıktı.” diyen Şeyh, ülkesinin ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta yürüttüğü operasyonlara ilişkin planlamaların, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi tarafından önceden belirlendiğini ve ilgili askeri kuvvetlere iletildiğini kaydetti.
Şeyh, “düşmanlarının” bir kez daha İran’a saldırması durumunda önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda karşılık verileceğini ifade etti.
İran'ın Şahid dronu
Eski Pentagon yetkilisi Michael Horowitz, ABD ordusunun savaşın henüz ilk haftasından itibaren düşük maliyetli mühimmatların kullanıldığı bir yıpratma savaşına sürüklendiğini söyledi. Horowitz, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma stratejisiyle beraber, milyonlarca dolarlık Amerikan önleyici füzelerinin, on binlerce dolar değerindeki Şahid dronlarını imha ederken askeri bütçelerde devasa dengesizlikler oluştuğunu ve pahalı silah stoklarının azalmasıyla asimetrik bir mühimmat savaşının yaşandığını ifade etti.
Uzmanlar, gelişmiş teknolojinin mutlak zafer ve dokunulmazlık getireceği tezinin İran Savaşı'nda çürüdüğünü ve artık her ülkenin geniş ölçekli hassas vuruş kapasitesine ulaştığını ya da ulaşması gerektiğini vurguluyor.