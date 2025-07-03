İran: 12 günde Demir Kubbe'yi etkisiz hale getirdik

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'daki İmam Humeyni Camisi'nde düzenlenen bir anma töreninde, İsrail ile 12 günlük savaşı değerlendirdi.



Galibaf, İran füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi etkisiz hale getirdiğini belirtti.



Mehr haber ajansının aktardığına göre Galibaf, şöyle konuştu: "Şunu açıkça söylemek isterim ki savaşın ikinci ve üçüncü gününden sonra işgal altındaki toprakların kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda istediğimiz her noktayı vurduk ve imha ettik."



Galibaf, buna ek olarak test için fırlattıkları bir füzenin, İsrail'in Beerşeba kentindeki en önemli savunma kalelerini yıktığını söyleyerek, "Bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor" diye konuştu.



"GERÇEK VAAT 3"ÜN AYRINTILARI



Devrim Muhafızları Ordusu eski komutanı Tümgeneral Muhsin Rezai de aynı törende yaptığı konuşmada, İran'ın İsrail'e karşı misilleme olarak gerçekleştirdiği Gerçek Vaat 3 Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.



Gerçek Vaat 3 Operasyonu'nun, ilk kez İran'ın dini lideri Hamaney'in doğrudan komutası ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğini söyleyen Rezai, "Bu, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın işbirliği ile yapıldı. Başkomutan tarafından verilen tüm emirler orduya ve Devrim Muhafızları Ordusu'na iletildi" dedi.



Rezai, İsrail tarafından yeni bir saldırı yapılması halinde İran'ın tepkisinin çok daha sert ve geniş kapsamlı olacağını da sözlerine ekledi.