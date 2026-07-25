İran: 15 günlük süreçte 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı , 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.

ABD'NİN OLASI KARA HAREKATINA KARŞI SAHİLDE DEVRİYE



İran 'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.

Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.

ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.



ARAP ÜLKELERİ MİSLLEME Mİ YAPTI?



Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki Körfez ülkesi, İran'a, misilleme saldırılar yaptı.



Buna göre saldırılar Temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşti.

Ülkelerinde Amerikan üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolar da hedef alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ninse hedeflere ilişkin istihbarat sağladığı ve operasyon sırasında savunma amaçlı hava koruması sunduğu aktarıldı.

Haberde bu durum, İran'a karşı Arap ülkeleri arasında gelişmekte olan askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.