İran: ABD adım atarsa 7 gün içinde Hürmüz'ü açarız

Japon Kyodo haber ajansına konuşan ancak ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin açıklamalarına göre, ABD askeri baskıyı hafifletmeye yönelik ilk adımları atması halinde, İran Hürmüz Boğazı 'nı 7 gün içinde yeniden açmayı teklif etti.



"TEKLİF WASHINGTON'A 16 EYLÜL'DE İLETİLDİ"



İranlı yetkili, İran ve ABD arasındaki düşmanlığın kalıcı olarak bitirilmesine yönelik görüşmelerin yeniden başlamasını öngören söz konusu teklifin, arabulucular kanalıyla Washington'a 16 Eylül'de iletildiğini belirtti.

Bu hafta New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme olmayacağını kaydeden İranlı yetkili, "Bir anlaşmaya doğru ilerleme ihtimali olabilir" ifadelerini kullandı.



Yetkili, diplomaside bir ilerleme kaydedilecekse, Washington'ın ciddiyet ve kararlılık göstermesi gerektiğini söyledi.



NELER YAŞANMIŞTI?



Yeni gelişme, enerji ve emtia tedariki açısından stratejik bir deniz geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle ABD ve İran arasındaki müzakerelerin tıkandığı bir ortamda yaşandı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatması üzerine İran da İsrail ve ABD varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik saldırılarla misilleme yapmaya başlamıştı.

Nisan ayında Pakistan arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkesin ardından Washington ve Tahran, geçtiğimiz haziran ayında, taraflara uzun vadeli bir anlaşmayı görüşmek üzere 60 gün mühlet veren İslamabad Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştı ancak iki taraf kısa süre sonra yeniden karşılıklı saldırılara girişti.

ABD İran limanlarına yönelik askeri ablukasını tekrar devreye sokarken, Tahran da Hürmüz'ü kapattı.