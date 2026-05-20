İran-ABD arasında teklif trafiği. ABD, İran'a yeni metin gönderdi

İran 'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre İran’ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdi.

Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söyledi.



Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj trafiğini kolaylaştırmak üzere İran'da bulunduğu bildirdi. Pakistan, iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri için aracı olmuştu.

Bekayi ABD'nin iyi niyetini kanıtlayıp İran gemilerine yönelik 'korsanlığa' son vermek zorunda olduğunu da söyledi. Sözcü, ‘’İran ayrıca Lübnan da dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona ermesini ve İran malvarlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. İran müzakere yolunu ciddiyet ve iyi niyetle sürdürmektedir. Ancak ABD'ye karşı yönelik ciddi ve makul şüphe beslemektedir.'' dedi.



ABD İRAN BAYRAKLI GEMİYE ASKER ÇIKARDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran limanına seyreden ve ABD ablukasını ihlal etme girişiminde bulunduğundan şüphelenilen İran bayraklı Celestial Sea'ye asker çıkardı. CENTCOM, askerlerin gemide arama yaptığını ve mürettebata rotasını değiştirmesini emrettikten sonra gemiyi terk ettiğini açıkladı.



CENTCOM ayrıca, "ABD kuvvetleri ablukayı tam olarak uygulamaya devam ediyor ve şu ana kadar kurallara uyulmasını sağlamak için 91 ticari geminin rotasını değiştirdi" dedi.

‘’ABD-İSRAİL YENİDEN SAVAŞ ARAYIŞINDA''



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in ‘açık ve gizli hareketlerinin’ yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğini ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecinde güçlerini takviye ettiğini söyledi.

İran'da halkın, dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Kalibaf, "İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa, ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı." dedi.

İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNDA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun "en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu" açıkladı.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşti.

TRUMP'TAN "SALDIRIYI ERTELEDİM" AÇIKLAMASI

Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.