İran ABD askerine hazırlanıyor. "Hark Adası'na mayınlar döşeniyor"

ABD ordusu, Hark Adası 'na çıkarma yapabilir mi?

Bir yandan savaşın bitmesi için diplomatik çabalar yoğunlaşırken bir yandan da ABD'nin İran'a sınırlı bir kara harekatı başlatabileceği konuşuluyor. Bu yola yönelmesi halinde seçeneklerden birisi İran için kritik öneme sahip Hark Adası'nın ele geçirilmesi...

İran da bu olasılığa karşı hazırlık yapıyor.

Amerikan basınına göre İran son haftalarda olası ABD operasyonuna karşı Hark Adası'na ek askeri personel ve hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Hark Adası'na tuzaklar da kuruluyor.

Adanın halihazırda çok katmanlı savunma sistemleri bulunuyor. CNN international'a göre İranlılar son haftalarda adaya ek MANPAD olarak bilinen omuzdan fırlatılan, karadan havaya güdümlü füze sistemleri konuşlandırdı.

KIYI ŞERİDİ MAYINLARLA TUZAKLANIYOR

İran ayrıca adanın çevresine piyade ve zırhlı araçlara karşı kullanılan mayınlar döşüyor. ABD birliklerinin çıkarma yapabileceği kıyı şeridi de mayınlarla tuzaklanıyor.

ABD Merkez Komutanlığı ise adayı neredeyse aralıksız olarak havadan gözetim altında tutuyor. Bu nedenle ABD ordusunun tuzaklar kurulan alanlardaki değişiklikleri tespit edebildiği belirtiliyor.

ABD ORDUSU TARAFINDAN HEDEF ALINMIŞTI

ABD ordusu daha önce adayı havadan hedef aldı. Amerikalı yetkililere göre bu saldırılarda adanın bazı hava ve deniz savunma sistemleri zayıflatıldı.

Ancak ada İran kıyılarına çok yakın. Bu nedenle adaya çıkacak ABD askerlerinin İran'ın balistik füze ve drone saldırılarına karşı hala savunmasız kalacağına dikkat çekiliyor.

CNN'e konuşan İsrailli bir kaynak, ABD askerlerinin kayıp vermesinden endişe duyulduğunu söyledi. Bu nedenle asker çıkarmadan adadaki petrol tesislerinin vurulması görüşünü dile getirdi.

ABD ordusu son dönemde çıkarma, baskın ve taarruz görevlerinde uzmanlaşmış iki deniz piyade birliğini Ortadoğu'ya sevk etti.

KARA HAREKATININ AMACI NE?

Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği adayı ele geçirerek Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamayı hedefliyor.

Ancak Trump kara harekatının riske değip değmeyeceği konusunda hala kararsız. Körfez ülkelerinin de Trump yönetimine Hark'ı işgal ederek savaşı uzatmaması çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Körfez ülkeleri, Hark'ın işgal edilmesi halinde İran'ın alt yapılarını hedef alan geniş çaplı misilleme saldırılarını artırmasından kaygılı.

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Yalnızca 20 kilometrekarelik Hark Adası belki de İran'ın sahip olduğu en kritik yerlerden biri. Adanın neredeyse tamamı petrol tesisleri, boru hatları ve tank sahalarından oluşuyor.

Hark adası üzerinden petrol çıkmıyor ancak anakaradaki devasa petrol sahalarından çıkarılan petrol, denizaltı boru hatlarıyla adadaki dev depolama tesislerine pompalanıyor ve buradan ihraç ediliyor.