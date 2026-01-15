İran-ABD diplomasisi. Fidan, BAE Devlet Başkanı Nahyan'la görüştü

Ankara, ABD-İran arasındaki gerilim ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel aktörlerle diplomasi trafiğini dün de sürdürdü.

Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile iki defa telefon görüşmesi yapan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la görüşmek için Abu Dabi'ye gitti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı ayrıca Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin, bölgedeki gerilime ilişkin İran'la temaslara ek olarak ABD’li makamlarla da görüşmekte olduğunu söylemişti.