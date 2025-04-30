İran-ABD görüşmeleri: 4'üncü turun yeri belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile devam yapılacak dördüncü tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını ve müzakereler öncesinde nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile görüşeceklerini açıkladı.

İRANLI BAKANDAN 3 AVRUPA ÜLKESİNE GÖRÜŞME MESAJI

Arakçi, "Müzakerelerin nerede yapılacağı üzerinde vakit harcanacak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor" diye konuştu.



Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın müzakerelerdeki rolünün "benimsedikleri hatalı politikalar" nedeniyle azaldığını ifade eden Erakçi, şunları kaydetti:



"Elbette bunu istemiyoruz ve bu nedenle onlarla Roma'da bir sonraki müzakere turunda görüşmeye hazırız. Bu konuyu uluslararası bir anlayışla çözmekle ilgileniyoruz ve bu nedenle Avrupalılarla müzakerelerimize devam ediyoruz ancak ana müzakere şu anda ABD ile."

ABD'NİN YENİ YAPTIRIM KARARINA TEPKİ



Müzakereler devam ederken ABD'nin ülkesine yeni yaptırımlar getirmesine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Bu tür eylemlerin kesinlikle olumsuz bir mesajı olacak. Elbette Amerika'daki farklı görüşlerin ve farklı lobilerin arasındaki ihtilafların farkındayız ve bütün konuları takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İKİNCİ GÖRÜŞME DE ROMA'DA YAPILMIŞTI



ABD'yi İran ile nükleer anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı olarak çeken Başkan Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.



Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.