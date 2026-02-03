İran, ABD görüşmesini Umman'a taşımak istiyor

ABD ve İran nükleer müzakereler için masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da Cuma günü bir araya gelebileceğine dair Amerikan basınına haberler yansımıştı.

“ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ UMMAN'DA OLABİLİR”

NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, ABD ile İran arasında barış masasının kurulacağını ancak yerinin büyük ihtimalle İstanbul olmayacağını, Tahran'ın görüşmeleri Umman'da yapmak istediğini söyledi.



Tahran'ın karar değişikliğinin sebebinin bölge ülkelerinin karışmasını istememesi olduğunu söyleyen Yılmaz, diğer konularda da taviz vermek istemediğini belirtti.



Yılmaz, “İran bu meseleyi sadece ABD ile ve sadece nükleerle sınırlı tutmak üzere yeni bir teklifte bulunduğunu öğrendik Ankara'dan. Dolayısıyla Cuma günü İstanbul'da bölge ülkelerinin katılacağı bir toplantı olma ihtimali oldukça düşük durumda, belki de imkansız gibi.” dedi.

Bunun Haziran ayında Umman'da yapılan toplantılarda gelinen noktaya geri dönüş anlamına geldiğini belirten Yılmaz, "Amerika'nın İran'a sunduğu 4 şart vardı. Zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi, nükleer programından vazgeçmesi, proksilere destek vermeyi bırakması ve füze çalışmalarını sona erdirmesi. Eğer İstanbul'daki toplantı olsaydı nükleer başlıklı bir toplantı olacaktı diğer konular da bölge ülkeleriyle masaya yatırılacaktı. İran tarafının özellikle dini liderliğin talimatıyla taraflara bildirdiği ve sadece tek bir toplantıyı Umman'da yapmak istediği bilgisini aldım. Sabah saatlerinde herkes toplantının İstanbul'da yapılacağı konusunda hem fikridi, öğleye doğru fikirler değişti ve akşam saatlerinde İstanbul çok zayıf bir ihtimal gibi duruyor." diye konuştu.

Yılmaz, Hürmüz Boğazı'da ABD'nin İran SİHA'sını düşürmesi konusunda da tansiyonun birden bire yükseldiğini söyledi.

REUTERS: ABD, İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın geçtiği son bilgiye göre Umman Denizi'nde bulunan Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait Şehit-139 tipi dron Amerikan F-35 savaş uçağı tarafından düşürüldü.



“TAHRAN HERHANGİ BİR SENARYOYA HAZIR”

Reuters'a buluşmayla ilgili konuşan İranlı yetkililerin aktardığına göre Tahran, İstanbul'daki görüşmelere “ne iyimser ne de kötümser” bakıyor. “İstanbul görüşmesi ABD'nin ciddi ve sonuç odaklı görüşmeler yapma niyetini gösterecek” ifadesi kullanılırken, Tahran'ın azami derecede savunma hazırlığında olduğu ve herhangi bir senaryoya hazır olduğu belirtildi. “Tahran'ın savunma kabiliyetleri tartışılamaz” denildi.

İRAN ABD'YE TAVİZ VERECEK İDDİASI

Amerikan New York Times gazetesi, İran'ın gerilimi azaltmak için nükleer programını durdurmayı veya dondurmayı kabul etmeye hazır olduğunu yazdı.

Ancak İran'ın geçen yıl ABD'nin önerdiği gibi nükleer enerji üretmek için bölgesel bir konsorsuyum oluşturmaktan yana olduğunun da altı çizildi.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOKLARI RUSYA'YA MI GÖNDERİLECEK?

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani'nin geçen hafta bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ayetullah Ali Hamaney'den mesaj ilettiği belirtiliyor. Buna göre Larijani, Putin'e 2015'teki nükleer anlaşmada olduğu gibi zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Rusya'ya vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da konunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve Rusya'nın çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ancak New York Times'in bu haberiyle ilgili İran tarafından çelişkili açıklamalar geliyor.

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve Savunma Konseyi temsilcisi Ali Şemhani zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkartmayacaklarını söyledi. "Yüzde 60 olan uranyum zenginleştirme oranı yüzde 20’ye düşürülebilir, ancak bunun bedeli var." ifadesini kullandı.

“EN KÜÇÜK SALDIRI BİLE BÜYÜK KRİZE DÖNÜŞÜR”

"ABD saldırırsa İsrail'i vururuz" tehdidinde bulunan Şemhani, "En küçük bir saldırı bile, herkesin tahmin ettiğinden çok daha büyük bir krize dönüşür." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a doğru giden büyük gemilerinin olduğunu belirterek, "İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." dedi.