İran: ABD ile adil ve dengeli diyaloğa hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet televizyonunda canlı yayında ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Erakçi, ülkesi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 9 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı ve karşılıklı iş birliğinin yeniden başlatılmasını öngören anlaşmanın, BM yaptırımlarının devreye girmesinin ardından geçersiz olduğunu ifade etti.



Bunun işbirliğinin tamamen bittiği anlamına gelmediğini belirten Erakçi, "Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda. Ajans ile artık iş birliği yapmayacağımızı söylemiyoruz çünkü bazı iş birlikleri bizim çıkarımıza. İlişkiler tamamen sona ermeyecek ancak Kahire Anlaşması şimdilik rafa kaldırıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Ajansın yeni talepleri hakkında karar verecek" diye konuştu.



"ABD İLE MESAJ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR"

İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakere planları olmadığını vurgulayan Erakçi, "Şu anda Avrupalılarla müzakereler için bir temel görmüyoruz. ABD ile adil ve dengeli bir diyaloğa hazırız" dedi.

Erakçi, ABD ile aracılar üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü söyleyerek, "ABD'ye karşı tutumumuz her zaman net olmuştur; eğer onlar eşit bir konumdan, ortak çıkarlar doğrultusunda ve karşılıklı saygıya dayalı olarak müzakere etmeye hazırlarsa, müzakereyi dikte etmekle karıştırmıyorlarsa biz de bu müzakereleri yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesini öngören "İbrahim Anlaşmaları"na katılabileceği iddiasının sorulması üzerine Erakçi, "İbrahim Planı, kutsal bir isimle anılsa da temeli Filistin halkını meşru haklarından mahrum bırakmayı, sahte ve işgalci bir rejimi tanımayı ve işgalci, suçlu, soykırımcı ve çocuk katili bir rejimle ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan hain bir plan. Bu planın ideallerimizle hiçbir ilgisi yok ve böyle bir şey asla olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.



"SİYONİST REJİMİN KANDIRMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK"

Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus yetkililerin, "Netanyahu'nun İran'la yeni bir çatışmaya niyeti olmadığını söylediğini" kendilerine bildirdiğini aktardı.

İranlı Bakan, şunları söyledi:



"Rusların aktardığına göre, üç veya dört gece önce Netanyahu ile Sayın Putin arasında bir telefon görüşmesi yapılmış. Ertesi sabah, büyükelçimizi cumhurbaşkanlığına davet etmişler ve aynı bilgi bize Ruslar tarafından iletildi. Söylendiğine göre Netanyahu, İran'la tekrar savaş veya çatışma niyetinde olmadığını vurgulamış. Bu bilgi bize Rus dostlarımız tarafından iletildi ve ardından Sayın Putin bunu kamuoyuna duyurdu. Bizim için bu haber, değerlendirmelerimizi değiştirmedi. Silahlı kuvvetlerimiz tam teyakkuz halinde ve her geçen gün yeteneklerini güçlendiriyor. Siyonist rejimde aldatma ve kandırma olasılığı çok yüksek ve bu tür açıklamaların aldatma amacıyla yapılması da mümkündür."