İran, ABD ile arabulucularla görüşüldüğünü açıkladı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına dair İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran'ın doğrudan görüşmediğini arabulucular yoluyla görüşmeler yapıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü, “İran'a iletilen tekliflerin çoğu gerçekçi olmayan, mantıksız ve aşırı. Bölge ülkelerinin barışı hedeflemesi memnuniyet verici ancak olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor.” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üyesi olduğu sürece saygı duyduğunu, ancak İran'a yönelik saldırılar ve haklarına saygı gösterilmemesi nedeniyle anlaşmanın faydasının sorgulandığını söyledi.

TRUMP'IN HEDEFİ HARK ADASI

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." dedi, olası kara harekatı konusunda olasılıkları artırdı. Trump açıklamasında, ABD'nin “uzun zamandır aranan birçok İran hedefinin” vurulduğunu söyledi." "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler” iddiasında bulundu. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

ABD'ye bağlı yüzlerce özel operasyon kuvvetinin Orta Doğu'ya ulaştığı ABD basınınca öne sürülürken, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin de bölgeye geldiği belirtildi. Bu konuşlandırma ve Trump'ın Hark Adası'na dair söylemleri ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

SAVUNMA BAKANI GÜLER İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İran'ın IRNA haber ajansı bugün, İran'ın geçici Savunma Bakanı Mecid İbn'ül Rıza'nın Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yaptığı konuşmada, Tahran'ın "saldırganları cezalandırmaya, caydırıcılık yaratmaya ve savaşın tekrarlanmamasını sağlamaya" devam edeceğini söylediğini öne sürdü.

Bakan Güler ve İranlı mevkidaşı geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İRAN İSRAİL'İ, İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Gece boyunca Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken sabah saatlerinde İran Enerji Bakan Yardımcısı, gece boyunca meydana gelen hasarın ardından Tahran ve Elbruz eyaletinde elektriğin tamamen yeniden verildiğini söyledi.

İsrail ordusu da gece boyunca İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İsrail ordusu, kendisinin de Tahran genelinde İran rejiminin altyapısına saldırdığını açıkladı.

İran'ın Tebriz Petrokimya Şirketi de ABD-İsrail'in sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda tesislerinin bazı bölümlerinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail'in basını da, bir İran füze saldırısının ardından Hayfa rafinerisinde yangın çıktığını öne sürdü.

İRAN'DA İDAM İDDİASI

İran'da yargı kaynakları, Tahran'ın muhalif grup İran Halk Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları ve Tahran'da el yapımı füze fırlatıcıları kullanarak silahlı saldırılar planlamakla suçlanan iki kişiyi idam ettiğini iddia etti. İdam edilen kişiler ve olay hakkında detaylar paylaşılmadı.

İRAN KOMUTANIN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Devrim Muhafızları İsrail basınının 26 Mart'ta öldürüldüğünü söylediği İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin öldüğünü doğruladı. Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü belirtildi.

İSRAİL, LÜBNAN'DA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü ağır olmak üzere 6 askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde İsrail birliklerine tanksavar füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde yaşanan "operasyonel kaza" nedeniyle de 1 askerin yaralandığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü Misyonu da güney Lübnan'da bir köy yakınlarında bir füzenin patlaması sonucu bir barış gücü askerinin öldüğünü bir diğer barış gücü askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

SURİYE VE IRAK'TA DRON HAREKETLİLİĞİ

Suriye ordusu, Irak sınırına yakın birkaç üssün insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı. İnsansız hava araçlarının çoğunun düşürüldüğü belirtilirken Suriye devlet haber ajansı müdahale seçeneklerinin incelediğini belirtti.

Irak Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın yanında bulunan Muhammed Alaa hava üssünün sabah erken saatlerde roketlerle vurulduğunu, bir uçağın imha edildiğini ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Bakanlık, yetkililerin hasarı değerlendirdiğini ve saldırının kaynağını araştırdığını söyledi.