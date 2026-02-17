İran, ABD ile masaya oturmadan Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yaptı, önceden belirlenmiş hedefleri vurdu

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda bir tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

"Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tatbikatta karadan ve denizden yapılan atışlarla belirlenen hedefleri vurduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından dün başlatılan tatbikatta donanmaya ait gemilerden ve ülkenin derinliklerinden Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde önceden belirlenmiş hedeflere atışlar yapıldı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı tatbikatta, belirlenen sabit ve hareketli hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızlarının tatbikatı nedeniyle gemi güvenliğinin sağlanması amacıyla Hürmuz Boğazı'nın bazı bölümlerinin birkaç saatliğine kapatılacağını bildirdi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ BUGÜN

Askeri tatbikatlar ve bir müdahale olacak mı sorusu gündemi meşgul ederken, ABD ve İran bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde problemlere diplomatik çözüm bulmak için bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre'deki görüşmeler için İsviçre'ye ulaştı. Amerikan tarafını ise yine Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil edecek.

Masadaki başlıca konulardan bir İran'ın nükleer programını kısıtlaması olacak. Müzakereler öncesi Tahran'ın masaya oturmak için öne sürdüğü şartlardan biri de sadece nükleer konuların konuşulmasıydı. Ancak Amerikan tarafının ele almak istediği konular arasında Tahran balistik füze üretimini kısıtlaması da bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin ifadesine göre ise olası anlaşmanın sürdürülebilir olması için Amerikan tarafının da ekonomik çıkar sağlaması gerekiyor.

Tahran'ın Washington'a petrol ve doğalgaz sahalarında ortaklık, madencilik yatırımları ve sivil uçak alımları gibi önerilerinin olduğu belirtiliyor.