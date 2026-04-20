İran ABD ile müzakerelere katılacak mı?
20.04.2026 10:23
Son Güncelleme: 20.04.2026 10:47
İslamabad'daki barış görüşmeleri için hazırlanan bir billboard
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası ve gemilere müdahale gerilimlerine rağmen ABD ve İran müzakere masasına Pakistan'da oturabilir.
Amerikan heyetinin İslamabad'a hareket ettiği duyrulduktan sonra İran heyetinin katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmamıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini söyledi.
Pakistan'ın müzakerelerin 21 Nisan Salı günü yapılabilmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiği ifade edildi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile ikinci tur müzakere planı şimdilik yok.” diye konuştu. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci devam ettirme konusunda “ciddi olmadığını”, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini savundu.
Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak da ABD ile İran arasında nükleer program konusundaki farklılıkların çözülmediğini, İran'ın füze programı dahil “savunma kabiliyetlerinin" müzakerelere açık olmadığını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasının İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerini zedelediği ifade edildi.
GERGİNLİĞİN ADI YENİDEN HÜRMÜZ
ABD'nin bir İran bayraklı bir gemiyi vurması ve İran'ın da ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) ile misilleme yapmasıyla tansiyon yeniden yükseldi.
20 Nisan sabahı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran basınına yaptığı açıklamada savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gerilimi azaltmak için her rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Düşmana güven duymamak ve etkileşimlerde teyakkuz, yadsınamaz bir zorunluluk olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Hürmüz'ün Umman kıyılarında bekleyen gemiler
İRAN: HÜRMÜZ'DEN GEMİLERİN GÜVENLİ GEÇİŞİNİ SAĞLIYORUZ
Rus Vedomosti gazetesine konuşan İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran'ın yeni bir yasal rejim altında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişini sağladığını söyledi. İranlı elçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başarısız olduğunu savundu. Celali, "İran, geçiş güvenliğini sağlıyor. Güvenlik önlemleri ve Hürmüz Boğazı'nın yasal rejimi sayesinde gemiler ve deniz araçları geçiş yapabiliyor" dedi.
İRAN'DA CASUSLUK İDDİALARIYLA İDAM
İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 2 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi. Fars Haber Ajansı, Muhammed Masum Şahi ve Hamid Velidi isimli kişilerin idam edildiğini duyurdu. Yaptıkları seyahatler aracılığıyla Mossad'la bağlantı kurdukları öne sürülen Şahi ve Velidi, terör, patlayıcı fırlatma düzenekleri yapımı ve hassas yerler hakkında bilgi toplama konularında eğitim aldıkları iddiasıyla yargılanmıştı.