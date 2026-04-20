İran ABD ile müzakerelere katılacak mı?

ABD ile İran arasındaki Hürmüz'de gerilimi büyürken diplomasi masası Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da kurulabilir .

Amerikan heyetinin İslamabad'a hareket ettiği duyrulduktan sonra İran heyetinin katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmamıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini söyledi.

Pakistan'ın müzakerelerin 21 Nisan Salı günü yapılabilmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile ikinci tur müzakere planı şimdilik yok.” diye konuştu. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci devam ettirme konusunda “ciddi olmadığını”, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini savundu.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak da ABD ile İran arasında nükleer program konusundaki farklılıkların çözülmediğini, İran'ın füze programı dahil “savunma kabiliyetlerinin" müzakerelere açık olmadığını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasının İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerini zedelediği ifade edildi.

GERGİNLİĞİN ADI YENİDEN HÜRMÜZ

ABD'nin bir İran bayraklı bir gemiyi vurması ve İran'ın da ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) ile misilleme yapmasıyla tansiyon yeniden yükseldi.

20 Nisan sabahı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran basınına yaptığı açıklamada savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gerilimi azaltmak için her rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Düşmana güven duymamak ve etkileşimlerde teyakkuz, yadsınamaz bir zorunluluk olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.