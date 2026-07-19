İran: ABD inşaat halindeki nükleer santrale saldırdı

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD 'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVENLİ ROTAYI İHLAL EDEN 2 GEMİ KAZA YAPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de, Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen "güvenli seyir rotasını ihlal eden" 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin desteğini aldığı iddia edilen 4 geminin, seyir sistemlerini kapatarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı Kontrol Merkezi'nin uyarılarını dikkate almayıp güvenli olmayan bir rotadan geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Söz konusu gemilerden ikisinin kaza yaparak bulundukları noktada durduğu, diğer iki geminin ise güvenli olmayan rotadaki seyirlerini sonlandırarak yön değiştirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Devrim Muhafızları'nın yetkisinde olduğu savunularak, yalnızca önceden belirlenen ve ilan edilen güvenli rotaların kullanılabileceği, daha önce de duyurulduğu üzere, petrol, doğalgaz ve kimyasal gübre taşıyan hiçbir geminin İran makamlarıyla koordinasyon ve izin olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağı ifade edildi.