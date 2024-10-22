İsrail'in olası misillemesi: İran'dan ABD'ye "suç ortağı" uyarısı

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken İran'dan ABD için yeni bir açıklama geldi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.



İravani, mektupta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirttiğini hatırlattı.

İranlı temscilci, "Bu, ABD'nin, İsrail'in İran'a karşı yasa dışı askeri saldırganlığını zımni onaylaması ve desteklemesi anlamına geliyor" dedi.



Biden'ın açıklamasının, ABD'nin bölgesel gerginliğin düşürülmesini istediğine ilişkin iddialarıyla da çeliştiğini belirterek, bu ifadelerin kışkırtıcı ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

SALDIRIDAN HABERİ VAR



İravani, mektupta, ABD'nin, teknik destek, gelişmiş silah ve kapsamlı hava savunma sistemleriyle İsrail'e destek vermesinin, ABD'yi suç ortağı yapacağı uyarısında bulundu.



BM Güvenlik Konseyi'nin bu kışkırtmayı kınaması gerektiğini belirterek, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uymasının sağlanmasını istedi.



Biden, Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.



Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.

