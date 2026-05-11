İran: ABD mantıksız isteklerde bulunmaya devam ediyor

ABD ve İran arasında olası anlaşma için taraflar birbirlerine teklifler iletirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanıtını beğenmediğini ve kabul edilemez olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 11 Mayıs'ta bir açıklama yaparak İran'ın taleplerinin meşru olduğunu söyledi. Bekayi, İran'ın ABD ile savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifinin meşru ve cömert olduğunu belirterek, ABD'nin mantıksız ve tek taraflı taleplerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Bekayi, İran'ın taleplerini şu şekilde sıraladı: “Savaşın sona ermesi, ABD ablukasının ve korsanlığın kaldırılması ve ABD baskısı nedeniyle bankalarda haksız yere dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması”.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, bölgede ve Lübnan'da güvenliğin sağlanmasın da İran'ın diğer talepleri olduğunu belirtti.

Bekayi, ülkesinin Washington'a sorumlu öneriler sunduğunu hatırlatarak, "İran bölgede sorumluluk sahibi bir güçtür. ABD’ye sunduğu teklif sorumluluk bilinci ile hazırlanmıştır." dedi.