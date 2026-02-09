İran: ABD müzakere öncesi 4 şart sundu, kabul edilmezse saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı “Sadık Sabah” anlamına gelen “Sobh-e Sadık” dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman’da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin, Umman’daki müzakerelerden önce İran’a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.



“SAVUNMA YETENEKLERİ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ”

Gazenferi, ABD’nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran’ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Umman’daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD’nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran’ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.



NETANYAHU, TRUMP GÖRÜŞMESİNİ ERKENE ÇEKTİ



ABD ve İran arasında geçen hafta Umman'da gerçekleştirilen müzakereler İsrail'i harekete geçirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir hafta sonra gerçekleştirmeyi planladığı Washington ziyaretini erkene çekti.

Netanyahu Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelecek. İsrail basınına göre Netanyahu, Trump'ı İran'la sadece nükleer konuda bir anlaşma yapmaması için uyaracak.

İsrailli güvenlik kademesinde, olası bir anlaşmanın Tel Aviv'in istediği şartları içereceğine yönelik iyimserliğin azaldığı belirtiliyor.

Jerusalem Post gazetesi İsrail'in, ABD'ye, Tahran yönetiminin, balistik füze programına ilişkin belirledikleri "kırmızı çizgiyi" aşması halinde İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiğini yazdı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre ABD ve İsrail , İran'la "müzakerelerin çökmesi" ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını da sürdürüyor.