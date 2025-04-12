İran - ABD müzakerelerinde ilk tur tamamlandı

ABD ile İran arasında bekenen görüşme yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda başladı" ifadelerini kullandı.



Bekayi'nin aktardığına göre görüşmelerde İran ve ABD heyetleri için ayrı odalar ayarlandı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, iki taraf arasındaki mesajları iletti.



İLK TUR TAMAMLANDI

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı. İran ve ABD heyetleri birkaç dakika da doğrudan görüştü.



Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.