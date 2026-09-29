İran-ABD New York'ta görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona erdi, ama İran heyeti dönmedi. New York'ta ABD'li yetkililerle Katarlı arabulucular aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık etti.



Müzakerelerin tam olarak ne zaman başladığı açıklanmadı ama günlerdir sürdüğü ve süreceği Amerikan basınında yer aldı.



Abbas Arakçi İran Devlet Haber Ajansı'na Katarlı arabulucularla görüştüklerini söyledi. Arakçi, "ABD'ye İran'ın savaşı sonlandırmak için sunduğu önerileri tartıştık." derken, "ABD barışçıl çözüm istiyorsa İran bunu zaten sunuyor" ifadelerini kullandı.



Arakçi Dini lider Mücteba Hamaney'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği koşulların ABD'ye iletildiğini söyledi.



Bu koşullar, "ABD'nin ablukayı kaldırması, düşmanlıkları sona erdirmesi ve dondurulmuş varlıkları serbest bırakması." olarak açıklandı.



TRUMP: İRAN SAVAŞINI KAZANACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran savaşını yakında kazanacağız, benzin fiyatları düşecek." dedi.



Öte yandan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurmasını istediğini yazmıştı. Trump, "İran'a yaptırımları kaldırmayı önermedim" ifadesiyle bu haberi yalanladı.



Axios, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberinde görüşmelerin iyi geçtiğini yazdı. Ancak yetkili, "ABD'nin bu sefer İran'ın ciddi olduğuna ve sadece içinde bulundukları zor durumdan kurtulmaya çalışmadıklarına dair güvenceye ihtiyacı var," dedi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili de Reuters haber ajansına konuştu. Yetkili, görüşmelerde İran'ın BM Genel Kurulu toplantıları marjında sunduğu 7 günlük önerinin değiştirilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedildi.