İran: ABD Ordusu ile bağlantılı gemiye el koyduk

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken, iki ülkenin Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemi trafiğine ilişkin karşılıklı hamleleri de devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen “EPAMINODES” isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, yapılan incelemeler sonucu EPAMINODES gemisinin son 6 ayda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği ve ABD Ordusu ile bağlantısı olabileceği belirlendi. Geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğu ifade edildi.

ABD ordusu daha önce ablukayı delmeye çalıştığı iddiasıyla, İran da "izinsiz faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bölgede birçok gemiye el koymuştu.