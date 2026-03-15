İran, ABD ve İsrail'i suçladı: İHA'mızı taklit edip komşulara saldırıyorlar

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı üçüncü haftasına girerken, Körfez ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin de hedef alınmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Önceki gün Türkiye hava sahasına üçüncü defa İran füzesi girerken, İran'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerine saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

"ŞAHİD-136 İHASINI TAKLİT EDİYORLAR"

Fars Haber Ajansı'na göre konuya ilişkin bilgi veren Zülfikari, "Düşman ( ABD-İsrail ) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." dedi.

3 FÜZE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart'ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçen 3 füze Türk hava sahasında NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. Saldırıların ardından NATO Türkiye'de yeni hava savunma sistemleri konuşlandırırken, İran füzeleri kendilerinin atmadığını iddia etmişti.

Benzer saldırılara karşı NATO müttefikleriyle her türlü önlemi aldıklarını ve anında gerekli müdahalede bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir daha aynı hadiselerin yaşanmaması için gerekli uyarıların yapıldığını da söylemişti. "Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz." diyen Erdoğan "Hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin, Ortadoğu'daki savaşla ilgili her türlü provokasyona direneceğini ifade etti. "Savaşta yer almak istemiyoruz" diyen Bakan Fidan, İranlı yetkilerle görüştüğünü, üçüncü füzeyi de sahiplenmediklerini aktardı ve "Elde de teknik veriler var." diye konuştu.