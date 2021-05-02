İran : ABD'nin yaptırımları tamamen kaldırırması şart

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü ve İran'a yönelik ambargonun kaldırılması gibi konuların masaya yatırıldığı Viyana'daki toplantılardan önemli açıklamalar geldi.

Açıklamayı İran Dışişleri Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Viyana müzakerelerinde İran heyetine başkanlık eden Abbas Erakçi yaptı.

ABD'nin mali ve bankacılık alanlarında İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması, yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların birçoğunun yaptırım listesinden çıkarılması hususunda mutabakata varıldığını aktardı.

"KARARA VARMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Erakçi, buna rağmen müzakerede henüz kesin bir sonuca varmak için erken olduğunu da belirtti. Yaptırımların bir kısmının kaldırılacağına dair ABD yönetiminden gelen açıklamaların sorulması üzerine Erakçi, İran'ın görüşmelerde yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koştuğunu belirterek, "İran'ın talepleri tamamen karşılanırsa anlaşma gerçekleşir ancak taleplerimiz gerçekleşmezse doğal olarak herhangi bir anlaşma da olmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD tarafından ise Erakçi'nin açıklamalarına ilişkin henüz bir yorum gelmedi.