İran: ABD, yedi şartın bazılarını kabul etti ancak bunu yeterli görmüyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, X hesabından İran’ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı.​​​​​​​



"İran’ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlattığını" söyleyen Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı ’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi.

İran’ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.



Tahran'ın talepleri arasında "savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi", "deniz ablukasının kaldırılması" ve "İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması" yer alıyor.