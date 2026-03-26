İran ABD'nin anlaşma önerilerine soğuk yanıt verdi

Başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçen İran Savaşı'nda ABD ve İran arasında anlaşma olacak mı tartışması sürerken İran, ABD'ye yanıt verdiğini açıkladı.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili, İran'ın ABD'nin 15 maddelik önerisine yönelik yanıtının resmi olarak aracılar vasıtasıyla gönderildiğini belirtti. Reuters'a konuşan bir yetkili ise İran'ın ABD'ye resmi yanıtını Pakistan üzerinden verdiğini söyledi.

Söz konusu kaynağa göre İran, yanıtında “düşman tarafından gerçekleştirilen saldırıların son bulmasını, savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşulların oluşturulmasını, savaş tazminatlarının ödenmesinin garanti altına alınmasının ve net bir şekilde karara bağlanmasının ve bölge genelinde, bu çatışmaya katılan tüm grupları da kapsayacak biçimde, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin” istendiği ve iletildiği belirtildi.

İranlı kaynaklar İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının doğal ve yasal bir hak olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Aynı kaynaklar, bu hakkın aynı zamanda karşı tarafın taahhütlerinin uygulanabilirliğinin garantisini oluşturduğunu ve tanınması gerektiğini kaydetti. Bu şartların, savaştan hemen önce Cenevre'deki ikinci tur müzakerelerde ABD'ye tarafa sunulan taleplerden ayrı olduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer, ABD'nin müzakere iddiasını "aldatma projesi" olarak gördüklerini belirtirken ABD'nin müzakere iddiası altında “dünyayı görünürde barış yanlısı ve savaşın bitmesini isteyen bir imajla kandırmayı, küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı ve güney İran'a yönelik yeni bir saldırgan eylem için kara harekatına hazırlık yapmak için zaman kazanmayı” amaçladığını savundu.

NTV'ye bağlanan Ali Asgar Çabuk ise, İran'ın yanıtını değerlendirirken, Tahran'ın beklentisini şöyle aktardı:

“ İran, yanıtında şunları bildirdi: Düşman tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarına son verilmeli, savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulmalı, savaşın tazminat ve zararlarının ödenmesi garanti altına alınmalı ve açıkça hükme bağlanmalı, ayrıca savaşın sona ermesi tüm cephelerde ve bu mücadelede yer alan tüm direniş gruplarını kapsayacak şekilde bölge genelinde hayata geçirilmelidir.”

İRAN İLERLEME OLMADIĞINI AÇIKLADI

Reuters'e konuşan bir İran'lı kaynak, müzakereler konusunda ilerleme olmadığını söyledi, planların gerçekçi olmadığını belirtti. Aynı yetkili, gerçekçi olunması durumunda çözüm için yol bulunabileceğini belirtti.

İSRAİL: HÜRMÜZ'Ü KAPATAN KOMUTANI ÖLDÜRDÜK

Sabah saatlerinde İsrail ordusu, İran tarafından ülkeye çeşitli füzelerin fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail basını, İran'a karşı gerçekleştirilen saldırılarda bir üst düzey kişinin daha öldürüldüğünü öne sürdü. Buna göre Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasında sorumlu kişilerden biri olarak görülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü iddia edildi. İranlı yetkililer konuya dair henüz açıklama yapmadı

İsrail ordusu sözcüsü, İran'a karşı İsrail saldırılarına dair konuştu. Sözcü, “Şimdiki görevimiz İran'ın kabiliyetlerini daha da azaltmak. Daha vurmamız gereken çok hedef var.” dedi.

TRUMP'TAN NATO PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşımda bulundu. Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“NATO ülkeleri askeri açıdan artık yok edilmiş olan çılgın ülke İran konusunda yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'dan hiçbir beklentisi yok, ancak bu tarihteki bu önemli anı asla unutmayın”

Paylaşımında İran ile yürütülen müzakere sürecine de değinen Trump, "İranlı müzakereciler çok farklı ve “tuhaf”. Bize bir anlaşma yapmamız için yalvarıyorlar ki askeri olarak yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bunu yapmaları da normal, ancak yine de kamuoyuna sadece “teklifimizi incelediklerini” söylüyorlar. Yanlış!!! Çok geç olmadan bir an önce ciddiye almaları iyi olur, çünkü bir kez bu gerçekleşirse geri dönüş yoktur ve sonuç hiç de hoş olmayacaktır!" diye yazdı.

İRAN TEL AVİV'İ HEDEF ALDI

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen İran füzelerinin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi. İsrail medyası, İran'ın saldırısının ardından Holon, Ganei Tikva ve Tel Aviv'e füze parçası düştüğünü ve İsrail'in merkezinde 3 kişinin yaralandığını bildirdi.