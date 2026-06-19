İran, ABD'nin kısıtlamalarını FIFA'ya taşıyor

İran , milli takımının Dünya Kupası kapsamında ABD 'de karşılaştığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle futbolun küresel yönetim organı FIFA'ya şikayette bulunmayı planlıyor.

Vize süreçlerindeki belirsizlikler ve ABD ile yaşanan gerilim sebebiyle İran takımı, ABD'de oynayacağı üç grup maçı için turnuvadaki kamp merkezinin yer aldığı ortak ev sahibi Meksika'dan gidiş-dönüş yapıyor.

ABD makamları, takımın maçtan önceki 24 saat içinde ülkeye giriş yapmasını ve karşılaşmanın oynandığı gün ayrılmasını şart koşuyor.

Teknik direktör Amir Ghalenoei, söz konusu engeller karşısında İran'ın turnuvadaki en çok haksızlığa uğrayan takım olduğunu vurguladı.

Reuters'ın aktardığına göre İran Futbol Federasyonundan bugün yapılan açıklamada, bu kısıtlamaların katılan takımlara eşit koşullar sağlanması ilkesiyle bağdaşmadığı ve takımın teknik hazırlıklarını olumsuz etkileyebileceği belirtilerek FIFA'ya yönelik protesto duyuruldu.

FIFA ya da ABD İç Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ghalenoei, yaşanan aksaklığın pazartesi günü Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçta İran'ın aleyhine bir durum yarattığını ifade etti.

Federasyon, teknik heyetin planı doğrultusunda, milli takımın en uygun teknik ve fiziksel durumu yakalayabilmesi amacıyla her maçtan iki gün önce ev sahibi şehre seyahat etmesi ve maçtan sonraki gün kamp merkezine dönmesi gerektiğini aktardı.

Ancak Yeni Zelanda'ya karşı oynanan açılış maçı için bu talebin onaylanmadığı, benzer bir durumun Belçika ile oynanacak ikinci maç öncesinde de tekrarlandığı kaydedildi.

İran, 21 Haziran'da Los Angeles'ta Belçika ile karşılaşacak ve G Grubu'ndaki son maçını 27 Haziran'da Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken Dünya Kupası kamp merkezini ABD'nin Arizona eyaletinden Meksika'nın Tijuana kentine taşıyan İran'ın grupta iki maçı kaldı ve her ikisi de ABD'de oynanacak.

Federasyon, karşılaşmanın Los Angeles yerel saatiyle 12:00'de oynanacak olması sebebiyle takımın bu şehre iki gün önce gitmesine izin verilmesini talep ettiğini bildirdi.

Açıklamada, amacın oyuncuların maç koşullarına uyum sağlaması, son antrenmanlarını yapması ve hazırlıkları tamamlaması için yeterli zamanı bulması olduğu, federasyonun sunduğu teknik gerekçelere rağmen talebin bir kez daha reddedildiği belirtildi.

ABD ve İran liderleri, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ön bir barış anlaşması imzalamış olsa da Beyaz Saray FIFA Görev Gücü Direktörü Andrew Giuliani, İran'ın karşı karşıya olduğu durumu bildiğini söyledi.

Giuliani, takımın karşılaşmadan önceki gün ülkeye giriş yapmasına izin verileceğini, maçın bittiği günün akşamı ise ayrılmalarının isteneceğini ve bu uygulamanın Los Angeles'ta da tekrarlanacağını ifade etti.