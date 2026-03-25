İran: ABD'nin uçak gemisi menzilimize girdiğinde hedef olacak

ABD VE İRAN ARASINDA DİYALOG VAR MI YOK MU TARTIŞMASI SÜRÜYOR

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan aracılığıyla İran’a 15 maddelik bir barış planı gönderdiği iddia edildi. Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin çatışmanın ekonomik sonuçlarından kurtulmak için bir çıkış yolu aradığını ve bu kapsamda hazırlanan planın İran’ın balistik füze ile nükleer programlarının yanı sıra kritik deniz rotalarını ele aldığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu. Zülfikari, "İç mücadelenizin seviyesi, kendi kendinize müzakere edeceğiniz aşamaya mı ulaştı? Bizim gibi insanlar

asla sizin gibi insanlarla anlaşamaz." ifadelerini kullandı.

Axios'un haberine göre İranlı yetkililer, arabulucu ülkeler Pakistan, Mısır ve Türkiye'ye, ABD askeri hareketlerinin ve Trump'ın büyük birlik takviyeleri gönderme kararının, barış görüşmeleri önerisinin sadece bir hile olduğuna dair şüphelerini artırdığını belirtiyor. Bir Trump danışmanının, "Trump'ın bir eli anlaşma için açık, diğer eli ise size yumruk atmak için bekleyen bir yumruk" dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.