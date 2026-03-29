İran, ABD uçaklarını vurdu. Görüntüler paylaşıldı

İRAN'DA 281 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ÖLDÜ

İran devlet haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan bir yetkili, ölü sayısının 222 öğrenci, dört okul öncesi çocuğu, 48 öğretmen ve yedi emekli eğitim personeli olduğunu söyledi. ABD-İsrail saldırısında 185 öğrenci ve eğitim personelinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların 700 okul, 40 idari bina, 30 spor tesisi, 5 öğrenci kampı ve 14 kültür merkezi de dahil olmak üzere 789 idari, kültürel ve eğitim tesisine zarar verdiği kaydedildi.

ABD'DEN İRAN'A KARA HAREKATI OLASILIĞI

Pentagon'un İran'da özel operasyon birimleri ve piyade birliklerini içeren haftalar sürecek kara operasyonlarına hazırlandığı, ABD Başkan Donald Trump'ın ise bu planları onaylayıp onaylamayacağının henüz belirsiz olduğu ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hedeflere kara birlikleri olmadan da ulaşılabileceğini ancak Trump'a stratejik esneklik sağlamak amacıyla bölgeye sevkiyat yapıldığını belirtti.

İran parlamento başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik çabalara kamuoyu önünde yer vermesine rağmen, kara saldırısı planladığını söyledi. Galibaf, "Düşman kamuoyu önünde müzakere ve diyalog mesajları gönderirken, gizlice kara saldırısı planlıyor" ifadelerini kullandı. “Askerlerimiz Amerikan askerlerinin karaya inmesini, onları "ateşe verip” bölgedeki müttefiklerini bir kez ve sonsuza dek cezalandırmak için bekliyorlar" diye ekledi.

İran parlamento başkanı, İranlılara birlik çağrısında bulunarak, ülkenin "en kritik aşamasında" büyük bir küresel savaşın içinde" olduğunu söyledi ve "ABD'yi cezalandırabileceğimizden, İran'a saldırdığı için pişman olmasını sağlayabileceğimizden ve meşru haklarımızı sağlam bir şekilde güvence altına alabileceğimizden eminiz," dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, verdiği röportajda, savaş ve barış konusunda nihai kararı dini liderin verdiğini belirterek, "ABD'nin adımlarına karşı iyimser değiliz, aynı zamanda savaşın devam etmesini de istemiyoruz. Sürdürülebilir bir barışa doğru ilerlemeye hazırız" dedi.