İran devlet televizyonunun İran Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD ’ye ait bir F-16 savaş uçağına füze ile atış yapıldığı ve uçağın zarar gördüğü belirtildi.

Haberde, F-16 savaş uçağının yerli hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği ve ardından uçağa füze fırlatıldığı vurgulanırken, füzenin savaş uçağının yakınında patlaması sonucu uçakta hasar meydana geldiği ve uçağın görevini tamamlayamadan yakın bölgedeki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan İran devlet televizyonu olay anına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde ateşlenen füzenin patladığı ana ilişkin karelere yer verilirken F-16 savaş uçağının zarar görüp görmediğine ilişkin net kareler görüntülerde yer almadı.



ABD'DEN YALANLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.



KATAR HEYETİ TAHRAN'A GİTTİ



ABD-İran geriliminde arabulucu ülkelerden Katar, bir heyeti Tahran'a yolladı. Taraflar arasında iki saat süren bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor.



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar ile diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirterek, dün akşam Katar heyetinin Tahran’a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu ve bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü.

Garibabadi, Katar heyetinin hala İran'da olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi.