Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetleri'nin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.
Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
Anadolu AjansıDünya
İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetleri'nin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.