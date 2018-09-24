Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan İran İstihbarat Bakan Mahmud Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı.



İran İstihbarat Bakanı Alevi, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.

İRAN'IN SUÇLAMALARINA YANIT



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın, Ahvaz kentindeki silahlı saldırıya ilişkin kendilerine yönelttiği suçlamaları reddetti.



BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın, Ahvaz'daki saldırının ardından Abu Dabi yönetimine yönelttiği suçlamaların, "asılsız" olduğunu belirtti.

İran'a, "BAE'ye karşı kışkırtma" suçlaması yönelten Karkaş, "İran içinde BAE'ye karşı resmi bir kışkırtma olması üzücü. Ahvaz saldırısının ardından ülkeye nefes aldırma çabası içinde bu kışkırtma artıyor. BAE'nin terör ve şiddet karşıtı tutumu açıktır. Tahran'ın suçlamaları asılsızdır" ifadelerini kullandı. Karkaş, suçlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.



12'Sİ ASKER 25 KİŞİ ÖLDÜ



Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 12'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

İran'da bugün yas ilan edildi. Huzistan eyaletinde kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak.