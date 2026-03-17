İran, Ali Laricani'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı
17.03.2026 08:50
Son Güncelleme: 18.03.2026 00:22
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani
İran, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü doğruladı. İsrail, Laricani'ye yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Devrim Muhafızları, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte son gelişmeler...
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününe girdi.
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın kilit isimlerinden Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic güçlerinin Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. İki ismin de saldırılarda öldürüldüğü İran tarafından doğrulandı.
ÖNCE İSRAİL BASINI DUYURDU
İsrail basını, 17 Mart 2026 tarihinde, İsrail ordusu'nun İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını öne sürdü. Daha sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi. Ardından İsrail ordusu da sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak Laricani'nin öldürüldüğünü belirtti. Açıklamada, “İran terör rejimine karşı son protesto dalgası sırasında Laricani, İranlı protestoculara karşı gerçekleştirilen katliamı bizzat denetledi.” ifadesi kullanıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Laricini'yi öldürdüklerini söyledi. Netanyahu, “İran halkıa rejimi devirme şansı verdik. İran'da rejimin devrilmesi kolay olmayacak ama kararlı olursak İran halkı kaderini ellerine alacak” dedi.
İran ise iddialara karşılık olarak Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen bir gün öncesine ait bir notu yayınladı. Laricani'nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı el yazısı notun, ABD saldırısında hayatını kaybeden ve cenaze törenlerinin yapılması beklenen İranlı denizcilerin anısına yazıldığı belirtildi. Notun yayınlanmasıyla birlikte İran Laricani'nin ölüp ölmediğini teyit etmedi.
İran, geç saatlerde Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.
ALİ LARİCANİ KİMDİR?
Ali Laricani, İran siyasetinde nüfuz sahibi bir aileden geliyor. Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef kentinde doğan Laricani, Kum'da medrese eğitimi gördü. Üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yaptı. Kant, Kripke ve Dawid Lewis üzerine kitaplar yazan Ali Laricani İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı'ydı. 1980'lerde Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Ali Laricani 1996'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine atandı. 2004'te dini lider Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Uzmanlar Konseyi'nin vetosu nedeniyle seçime sokulmadı. Son dönemde İran'ın savunma stratejisini belirliyor, nükleer müzakerelere yön veriyordu. 2025'te Hamaney tarafından yeniden Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi. Laricani'nin Hamaney'in gölgesinde ülkeyi yöneten asıl isim olduğu iddia ediliyordu.
DEVRİM MUHAFIZLARI: SÜLEYMANİ HAYATINI KAYBETTİ
İran medyası, İran Devrim Muhafızları Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Süleymani'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.
Öte yandan İsrail ordusu İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'i tehdit etti. Yapılan açıklamada “Hamaney'i takip edeceğiz, bulacağız ve etkisiz hale getireceğiz” denildi.
HÜRMÜZ'DEN SON ÜÇ GÜNDE 15 GEMİ GEÇTİ
Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin kısıtlı kalmaya devam ettiği ve son 3 günde Boğaz'dan 15 geminin geçiş yaptığı belirlendi. Anlık veri takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği sınırlı kalmaya devam ediyor.
Boğaz'dan son 3 günde 15 geminin geçiş yaptığı belirlenirken, bunlardan 8'ini kuru yük gemileri, 5'ini tankerler ve 2'sini LPG taşıyan gemiler oluşturdu. Geçişlerin yüzde 87'si Boğaz'dan çıkış yönünde gerçekleşti, birçok gemi, İran karasularından geçerek "alışılmadık rotalar" izledi. Boğaz'dan son 3 günde geçen gemilerin yalnızca yüzde 13'ü Körfez'e giriş yaptı. Bu durum trafik akışındaki dengesizliğin sürdüğünü gösteriyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.
ARAKÇİ'DEN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, barış ve güvenlikten endişe duyan her ülkenin İran’a yönelik “saldırıyı” kınaması gerektiğini söyledi.
Arakçi açıklamasında Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ABD ve İsrail tarafından “dayatılan savaştan” ayrı değerlendirilemeyeceğini belirtti.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.
ABD'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA SALDIRISI
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı. Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.
Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
“VİDEOLARI YAPAY ZEKA MI” TARTIŞMALARI SÜRERKEN NETANYAHU'DAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ
İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni bir fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoların yapay zeka ile üretilip üretilmediği özellikle sosyal medyada büyük tartışma yaratan Netanyahu'nun fotoğrafı, “Başbakan Binyamin Netanyahu, İran rejiminin üst düzey yetkililerinin ortadan kaldırılması emrini veriyor.” mesajıyla paylaşıldı. Bu mesaja paralel olarak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürdü.
HAMANEY: “BARIŞ İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL”
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Galibaf, bölgesel güvenliğin dışarıdan baskıyla değil, sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Galibaf, bölgesel devletlere ABD varlığının güvenlik sağlamayacağı, Amerikalıların bölgeden ayrılması gerektiği söylendiğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı, savaşın başından bu yana 18 binden fazla kişinin yaralandığını, en az 204 çocuk ve 226 kadının da hayatını kaybettiklerini açıkladı.
Reuters'a konuşan bir İranlı üst düzey yetkili, yeni dini lider Mücteba Hamaney'in dış politika toplantısında 'Barış için doğru zaman değil' dediğini söyledi. Buna göre Hamaney'in ABD ile İsrail'in yenilmesi ve tazminat ödenmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
ABD'DE SAVAŞA TEPKİ İSTİFASI
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Kent, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa tepki gösterdi ve istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı ve X'te yayınlanan mektupta Kent, “Vicdanen İran'daki devam eden savaşı destekleyemem. İran, ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır.” ifadelerini kullandı. Bu savaş nedeniyle gerçekleşen ilk tepki istifası oldu.
BEYAZ SARAY DANIŞMANI: SAVAŞ KISA SÜREDE BİTECEK
Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Hürmüz Boğazı'ndan tankerlerin geçmeye başladığını söyledi. Hassett, İran Savaşı'nın kısa vadede biteceğini, bu konuda iyimser olduklarını ifade etti. “Bunun aylar değil haftalar içinde biteceğini düşünüyorum”. dedi. Hassett, İran'ın ABD ekonomisine zarar vermediğini söyleyerek, Trump'ın da “işin sonuna kadar gideceğini, geri adım atmayacağını” söyledi.
KÖRFEZ SARSILMAYA DEVAM EDİYOR
İran, Körfez ülkelerini hedef alarak misillemeye devam ediyor. Gece boyunca özellikle Dubai'da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, engellenen balistik füzenin enkaz parçalarının Abu Dabi'de Bani Yas bölgesine düştüğünü ve bir kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.
Katar'ın başkenti Doha'da da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füzelerinin engellenmesinden kaynaklanan enkazlar nedeniyle sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve herhangi bir ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi.
HÜRMÜZ'DE ATEŞ SÖNMÜYOR
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları UKMTO, yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Füceyra'nın 23 deniz mili doğusunda bir tankere bilinmeyen bir merminin isabet ettiğini ve gemide küçük yapısal hasara yol açtığını duyurdu. Kuruluş, mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığını ve çevresel bir etki bildirilmediğini de ekledi.
Uluslararası Denizcilik Örgütü Başkanı Arsenio Dominguez, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilerin güvenliğini "yüzde 100 garanti etmeyeceğini" söyledi. Dominguez, verdiği demeçte, askeri yardımın boğazın açılması için "uzun vadeli veya sürdürülebilir bir çözüm olmadığını" söyledi.
ABD Başkanı Trump, bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etme konusunda istekli olmadığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etme çağrısını yineledi ve bazılarının Washington'a yardım etme konusunda çok istekli olmadığından şikayet etti. ABD Başkanı, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına insansız hava araçları, füzeler ve mayınlar kullanarak karşılık vermesinin ve küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birini taşıyan tankerler için kanalı fiilen kapatmasının ardından, ülkelerin boğazı kontrol altına almalarına yardımcı olmalarını istiyor.
Trump, "Bazıları bu konuda çok istekli, bazıları değil. Bazıları yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler. Onları korkunç dış kaynaklardan koruduk ve onlar o kadar istekli değillerdi. Ve bu isteklilik düzeyi benim için önemli," dedi.
ABD'DE SAVAŞ BRİEFİNGİ
ABD'li Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'a karşı savaş hakkında küçük bir iki partili senatör grubuna bilgi vermeyi planlıyor.