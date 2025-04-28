İran altyapısına dev siber saldırı girişimi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Behzad Ekberi, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "karmaşık ve kapsamlı" olarak nitelendirdiği bir siber saldırının dün önlendiğini belirtti.



Ekberi, açıklamasında, "Allah'ın yardımıyla, İletişim Altyapı Şirketi ile İletişim Bakanlığının güvenlik ve teknik ekiplerinin çalışmalarıyla dün ülke altyapısına yönelik kapsamlı ve karmaşık siber saldırılardan biri tespit edilerek önleyici tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.