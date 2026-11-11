NTV

İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti

11.11.2026 11:37

İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti
iStockPhoto

İran bu kararı, Arjantin'in, Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımlamasına karşılık aldığını duyurdu.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" olarak tanımladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'in uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımlamasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerinin "ABD Tarafından Devrim Muhafızları Ordusu'nun Terör Örgütü İlan Edilmesine Karşı Mütekabiliyet Yasası" gereği "terör örgütü" olarak tanımlandığı ifade edildi.

İNGİLTERE İÇİN DE BENZER BİR KARAR ALMIŞLARDI

İran bu ayın başında da, İngiltere Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini (Royal Air Force) "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" olarak tanımladığını duyurmuştu.