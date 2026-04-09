İran: Ateşkes ihlaline müdahale edecektik, Pakistan araya girdi

ABD ile İran arasındaki ateşkes , kırılganlığını ilk gününden gösterdi. Bölgede tansiyon hala düşmezken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X üzerinden bir mesaj paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak değerlendiren Pezeşkiyan, saldırganlıkların devam etmesinin müzakereleri anlamsız kılacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir.” diye yazdı.

İranlı üst düzey bir kaynağın TASS haber ajansına verdiği bilgiye göre İran, ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan günde en fazla 15 geminin geçmesine izin verecek.

ATEŞKES BOZULMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere İran heyetinin gideceğini duyurdu. İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca, İsrail'in Lübnan saldırılarını ABD'nin durdurması gerektiğini, bölgedeki herhangi bir barışın Lübnan'ı içermesi gerektiğini ve önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu söyledi.

İranlı Bakan Yardımcısı, İran'ın 8 Nisan gecesi ateşkes ihlaline karşılık vermeye hazırlandığını ancak Pakistan'ın müdahale ettiğini söyledi.

NATO TARTIŞMASINDA TRUMP TAAHHÜTLER İSTİYOR

Reuters'a konuşan bazı diplomatlar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine destek için ⁠önümüzdeki birkaç gün içinde NATO üyelerinden somut taahhütler istediğini üye ülkelere bildirdiğini söyledi.