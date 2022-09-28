İran ayrılıkçı Kürt grupları vurdu

İran tarafından “terör örgütü” kabul edilen Komala, İKDP ve PAK, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Bombardıman, Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu. İran Devrim Muhafızları son olarak haftasonunda bölgeyi topçu birlikleriyle hedef almıştı.

Ülkede Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Devrim Muhafızları, sözkonusu grupları İran'da kaos çıkartmaya çalışmakla suçluyor.

IRAK SALDIRILARI KINADI



Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.



Açıklamada, top ve havan mermilerinin yanı sıra patlayıcı madde taşıyan 20'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı saldırılar kınandı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) 4 bölgeyi hedef alan bu saldırıların Irak güvenliği ve egemenliğini tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu, vatandaşlar arasında korkuya neden olduğu kaydedildi.



Söz konusu gelişmenin "kışkırtıcı ve tek taraflı" olduğu aktarılan açıklamada, bu adımın bölgedeki gerginlik ve güvenlik sorununu daha da çıkmaza sokacağı belirtildi.



Açıklamada ayrıca "Bakanlık olarak gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Irak hükümeti olarak da herhangi bir güvenlik sorununa askeri müdahaleyi reddediyoruz. Bu tür adımların tekrarlanmaması için tüm diplomatik yolları kullanacağız." ifadelerine yer verildi.



ABD'DEN DE TEPKİ GELDİ



ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı.



ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, “İran'ın, Irak Kürt Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve drone saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.



Saldırı sonrasında sivil kayıplarına ilişkin iddialardan haberdar olduklarını kaydeden Price, “Bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını esefle karşılıyoruz. Ayrıca İran hükümetinin Irak'a yönelik yeni saldırılarla tehdit eden açıklamalarını da kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.