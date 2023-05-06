İran ayrılıkçı lideri idam etti

İran'da Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre, “yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Cab’ın cezası infaz edildi.



Haberde, Cab liderliğindeki grubun "terör ve kanlı eylemleri" sonucunda 450'den fazla İran vatandaşının yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.



Yüksek Mahkeme Halkla İlişkiler Müdürü Emir Haşimi, 12 Mart’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cab’ın idam cezasının onandığını açıklamıştı.



Ayıca mart ayında yapılan duruşmada, 2018-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıları nedeniyle Nidal Hareketi yöneticilerinden Ali Müceddem ve Muhammed Rıza Mukaddem ile silahlı eylem düzenledikleri iddiasıyla örgüt üyelerinden Muin Hanferi, Habib Deris, Adnan Gabişavi ve Salim Musevi, idama mahkum edilmişti.



Karara yönelik temyiz yolunun açık olduğu kaydedilmişti.



NİDAL HAREKETİ



İran'da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri’l-Ahvaz, (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.



Nidal olarak bilinen örgüt, "Ahvazuna" isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.



Nidal Hareketi'nin, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edilmişti. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.



Örgüt lideri Habib Ferecullah Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında yakalanmış, hakkında açılan dava kapsamında idama mahkum edilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin